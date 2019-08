राजस्थान सरकार हुई सख्त, अब होटल एवं रेस्टोरेंट संचालक जबरदस्ती नहीं वसूल सकेंगे ये चार्ज

No Service Charge on Hotel and Restaurant Bills : उपभोक्ताओं से जबरन सेवा शुल्क वसूल नहीं किया जाए इसके लिए उपभोक्ता मामले विभाग ( Consumer Affairs Department ), Government of India Guide Lines के अनुसार Rajasthan Government ने जरूरी निर्देश जारी किये हैं।