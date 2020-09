नई समितियां खोलने की तैयारी, पुरानी में चल रहे पद खाली

सहकारिता विभाग ( Department of Cooperative ) प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में ( rural areas in the state ) किसानों और व्यक्तियों को अधिकाधिक संख्या में जोड़कर सहकारिता के दायरे में लाने की तैयारी कर रहा है।

जयपुर

Department of Cooperative : सहकारिता विभाग ( Department of Cooperative ) प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में ( rural areas in the state ) किसानों और व्यक्तियों को अधिकाधिक संख्या में जोड़कर सहकारिता के दायरे में लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में एक हजार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों ( cooperative societies ) का गठन करने के निर्देश विभागीय स्तर पर दिए ए हैं। विभाग राज्य में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करने जा रहा है लेकिन पहले से संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से बड़ी संख्या में इन समितियों की कमान संभालने के लिए व्यवस्थापक का पद ही खाली पड़े हुए हैं।

राज्य में अभी करीब 6540 पैक्स-लेम्प्स संचालित हैं। इनमें महज 3150 व्यवस्थापक ही कार्यरत है। कर्मचारियों की कमी है। आलम यह है कि एक एक व्यवस्थापक के पास 3 से 4 पैक्स-लेपम्स का चार्ज है। इन्हीं व्यवस्थापकों को सीसीबी के कार्यवाहक लोन सुपरवाइजर का भी पदभार मिला हुआ है। ऑल राजस्थान को—ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाईज यूनियन और ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव सूरज भान सिंह आमेरा का कहना है कि ऐसे में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों को खोलने के साथ ही पहले व्यवस्थापकों के रिक्त पदों को भरा जानी चाहिए ताकि पैक्स का कुशल संचालन हो सके और किसानों को नियमित सेवाएं भी मिल सकें।

गौरतलब है कि हाल ही में विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक व्यक्तियों एवं किसानों को सहकारिता के दायरे में लाकर उन्हें लाभान्वित करने के उद्देश्य से वर्ष 2022-23 तक 2 हजार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करने के निर्देश दिए हैं।