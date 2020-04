पालघर लिंचिंग मामले पर Sachin Pilot ने दी प्रतिक्रिया, घटना की निंदा करते हुए कर डाली ये मांग...

जयपुर

महाराष्ट्र के पालघर जिले ( Palghar Lynching ) में चोर होने के शक में तीन लोगों की भीड़ की ओर से की गई पिटाई और हत्या का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मामले में महाराष्ट्र सरकार ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। इधर, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ( Deputy CM Sachin Pilot ) ने ट्वीट कर इस घटना की कड़ी निंदा की है। पायलट ने इस जघन्य अपराध में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है।

I strongly condemn the horrific incident where 3 people were lynched and killed by a mob in Palghar, Maharashtra. Strictest action should be taken against all those involved in this heinous crime.