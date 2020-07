पुलिस उपायुक्त ने किया पोस्टर का विमोचन

पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान की ओर से 22 जून से प्रदेश में चलाए जा रहे कोरोना से बचाव जनजागरण अभियान ( public awareness campaign ) के अंतर्गत शुक्रवार को पुलिस आयुक्त यातायात कार्यालय में पुलिस उपायुक्त यातायात डॉ. अमृता दुहान ( Deputy Commissioner of Police Dr Amrita Duhan ) ने फोरम के कोरोना से बचाव का संदेश देने वाले पैम्फलेट का विमोचन किया।

जयपुर

public awareness campaign : पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान की ओर से 22 जून से प्रदेश में चलाए जा रहे कोरोना से बचाव जनजागरण अभियान ( public awareness campaign ) के अंतर्गत शुक्रवार को पुलिस आयुक्त यातायात कार्यालय में पुलिस उपायुक्त यातायात डॉ. अमृता दुहान ( Deputy Commissioner of Police Dr Amrita Duhan ) ने फोरम के कोरोना से बचाव का संदेश देने वाले पैम्फलेट का विमोचन किया। इस अवसर पर फोरम अध्यक्ष निर्मल ग्रोवर, महासचिव रामेश्वर प्रसाद शर्मा, महिला प्रदेश सचिव श्यामा संगठन, सचिव महेश बाबू शर्मा तथा कार्यकारिणी सदस्य मनोज शर्मा मौजूद रहे।

फोरम के महासचिव ने बताया कि राज्य फोरम की ओर से सभी जिला इकाइयों के माध्यम से शहर, कस्बे और ग्राम स्तर तक कोविड-19 से बचने का संदेश रैली, बैनर ,पोस्टर तथा पंपलेट आदि के माध्यम से दिया जा रहा है। जिला इकाइयां द्वारा अपने जिलों में मास्क ,सैनिटाइजर तथा काढा आदि का भी वितरण भी किया जा रहा है। फोरम के जन जागरण अभियान का समापन 5 जुलाई को होगा।