पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने किया पलटवार

कहा, शिक्षा मंत्री डोटासरा के आरोप निराधार

सस्ती लोकप्रियता के कारण देते हैं इस तरह बयान

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (Education Minister Govind Singh Dotasara) की ओर से दिए गए बयान पिछली सरकार और देवनानी का ध्यान शिक्षा पर नहीं था और वह आरएसएस की फौज तैयार करने में लगे रहे पर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी (Former Minister of State for Education Vasudev Devnani) ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि डोटासरा का आरोप पूरी तरह से निराधार है। वह सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। दरअसल उनकी रुचि शिक्षा में नहीं लोकप्रियता में है। हमारे समय देश में राजस्थान शिक्षा में दूसरे स्थान पर आया था जो कभी २६वें स्थान पर हुआ करता था। दूसरे स्थान से पहले पर आना कोई बड़ी बात नहीं है। विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। उन्हें जो भी कहना है कि वहां कहे, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गौरतलब है किआज साक्षरता और सतत शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पिछली सरकार और देवनानी पर आरएसएस की फौज खड़ी करने और शिक्षा पर ध्यान नहीं देने के आरोप लगाए थे।