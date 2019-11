देवगुरु बृहस्पति आज बदल रहे हैं चाल, इन नाम वालों की खैर नहीं... संभल जाएं

Devguru Jupiter is changing the move today, no good for these names ... Be careful गुरु ग्रह के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषियों की मानें तो करीब पांच महीने के इस समय के दौरान देश और प्रदेश में राजनीति से जुड़ी उठा पटक होगी और साथ ही प्राकृतिक आपदाओं का भी कुछ हद तक योग है।