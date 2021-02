आरएसएस की फौज तैयार करने में लगे रहे देवनानी:डोटासरा

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (Education Minister Govind Singh Dotasara) का कहना है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार (Erstwhile BJP government) के मंत्री वासुदेव देवनानी (Minister Vasudev Devnani) आरएसएस की फौज (Army of rss तैयार करने में ही लगे रहे। साइकिल का रंग बदलने का काम करते रहे ऐसे में उन्हें शिक्षा के विकास में रुचि नहीं ली। सोमवार को बिड़ला सभागार में साक्षरता और सतत शिक्षा विभाग (Department of Literacy and Continuing Education) की ओर से आयोजित समारोह में पढऩा लिखना अभियान (Read write campaign) का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि जब साक्षरता कार्यक्रम बंद हुआ था उस समय राज्य और केंद्र दोनों में उनकी सरकार थी फिर भी शिक्षा उनकी प्राथमिकता में नहीं था। हम इस कार्यक्रम का प्रस्ताव केंद्र में लेकर गए और केंद्र को समझाया कि यह कार्यक्रम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह काम वह भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका काम क्वॉलिटी शिक्षा देना नहीं रहा। उनकी प्राथमिकता में सरकारी स्कूलों में आरएसएस के स्वयंसेवक बनाना और उनमें यह सोच विकसित करना था कि वह इस धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू मुस्लिम की बात करें और जिससे उनके वोट पक्के होते रहे। जब वह इस तरीके की बात करेंगे तो ऐसे प्रोग्राम बंद होते ही रहेंगे।

बेटी को लेकर बदला नजरिया

शिक्षामंत्री ने कहा कि अब समाज की सोच बदली है, अब बेटे और बेटी की पढ़ाई को लेकर समाज का नजरिया बदला है। अब बेटी को पढ़ाने के लिए लोग विदेश भेज रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जब बेटी अपनी मां से कहती है कि उसे पढऩे के लिए बाहर जाना है तो उसे मना नहीं किया जाता बल्कि मां बाप कहते हैं कि बेटी जा लेकिन अपना ध्यान रखना।

डोटासरा ने कहा, एक जमाना था जब परिजन नजदीक गांव में भी पढऩे भेजने से कतराते थे लेकिन आज समय बदला है। आज भले ही मां बाप निरक्षर हो लेकिन उन्हें समझ आ गया है कि शिक्षा है तो सब कुछ है। निरक्षर महिला भी अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए आगे आ रही हैं। अपने संबोधन में शिक्षामंत्री ने कई उदाहरण भी पेश किए।

पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और राजीव गांधी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि नेहरू देश को यूजीसी की सौगात दी और राजीव गांधी ने 1986 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आरंभ किया था। इंदिरा गांधी ने सशक्त भारत पर जोर दिया।

लघु नाटिका से दर्शाया शिक्षा का महत्व

कार्यक्रम में कला जत्था के कलाकारों ने लघु नाटिका के जरिए शिक्षा के महत्व को दर्शाया। साथ ही जल ही जीवन है विषय पर भी लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। शिक्षामंत्री ने इस दौरान अभियान के ब्रोशर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में साक्षरता और सतत शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी भी उपस्थित रहे।