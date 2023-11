धनतेरस आज, दिवाली का आगाज पांच महासंयोगों में होगा, 125 साल बाद बना ये योग

जयपुर. 125 साल बाद शुक्रवार से दीपोत्सव की शुरुआत पांच से अधिक महासंयोगों में होगी। पहले दिन धनतेरस पर शहरवासी आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, प्रॉपर्टी, सोने-चांदी के सिक्के और बर्तनों की खरीद करेंगे।

Diwali to begin with five auspicious coincidences, a rare yoga after 125 years