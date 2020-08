' भारतीयों के दिलों में हमेशा नॉट आउट रहेंगे धोनी'

कैप्टन कूल के नाम से जाने जाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धौनी ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। गैर पारंपरिक

शैली में कैप्‍टनशिप और मैच को अंजाम तक ले जाने की कला के साथ महानतम क्रिकेटरों में शुमार धौनी के इस फैसले के साथ क्रिकेट के एक युग का भी अंत हो

गया है। इस एलान से एक दिन पहले ही वह यूएई में होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग के लिए चेन्नई सुपर किंग्स टीम से जुड़ने चेन्नई पहुंचे थे। महेंद्र सिंह धौनी के

इस आकस्मिक फैसले ने सबको चौंका दिया है। भारत के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है ---

आपके शांत स्वभाव ने भारत के पक्ष में दिए कई गर्म मोड़: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर दो ट्वीट किए हैं - उन्होंने कहा कि मैं भी दुनिया भर में लाखों क्रिकेट प्रशंसकों की शुभकामनाओं में शरीक हूं। भारतीय

क्रिकेट में अद्वितीय योगदान के लिए मैं महेंद्र सिंह धौनी को धन्‍यवाद देता हूं। उनके शांत स्वभाव ने भारत के पक्ष में कई गर्म मोड़ दिए हैं। उनकी कप्तानी में

भारत को क्रिकेट के विभिन्न प्रारूपों में दो बार विश्व चैंपियंस का खिताब हासिल हुआ। धौनी ने क्रिकेट की अपनी अनूठी शैली के जरिए लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध

किया। मुझे उम्मीद है कि वह आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को मजबूत करने की दिशा में अपना योगदान देते रहेंगे। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए

शुभकामनाएं। पुरी दुनिया का क्रिकेट जगत उनके हेलीकॉप्टर शॉट्स को मिस करेगा।

दिलों में हमेशा नॉट आउट पर रहेंगे: अनुराग ठाकुर

केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा कि धौनी के स्थान को भर पाना आसान नहीं होगा। उन्होंने ट्वीट किया है कि एमएस धोनी की स्टंपिंग

ने भारतीय क्रिकेट पर एक अमिट छाप छोड़ी है और ऐसी विरासत दी है जो भारतीय क्रिकेटरों की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

ठाकुर ने आगे लिखा है कि कैप्टन कूल भारतीयों और दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में हमेशा नॉट आउट पर रहेंगे। शुभ कामनाएँ।

कैप्‍टन बनाया तो हमें यकीन था कि वह भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक होगा: पवार

राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार ने महेंद्र सिंह धौनी के खेल में योगदान की सराहना की। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पवार ने कहा कि क्रिकेट से मेरा

लंबा नाता रहा है और जब हमने एमएस धौनी को कैप्‍टन बनाया तो हमें यकीन था कि वह भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक होगा। क्रिकेट में उसका योगदान

बेजोड़ और प्रेरणादायी है और उसके रिकॉर्ड शानदार हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हमेशा रहेंगी।

अच्छा खेले मिस्टर धोनी : गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है कि ---

बहुत बढ़िया... अच्‍छा खेले मिस्‍टर धौनी! आपने अपने प्रदर्शन और नेतृत्व के दम पर विश्व क्रिकेट के शिखर पर भारत का नाम रोशन किया। हर भारतीय को आप

पर गर्व है। आपकी अगली पारी के लिए मेरी शुभकामनाएं।

जादू के लिए धन्यवाद: स्मृति ईरानी



केंद्रीय मंत्री स्‍मृति ईरान ने महेंद्र सिंह धौनी की एक तस्‍वीर साझा करते हुए लिखा है कि इस जादू के लिए शुक्रिया... धोनी इस तस्वीर में विकेट कीपर के तौर पर

दिख रहे हैं।

पूरे एक युग को परिभाषित किया: थरूर

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि एक घंटा पहले धौनी के संन्यास की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। खेल के महानायक... भारत के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर बल्लेबाज

और शानदार कप्तान। उन्होंने भारतीय क्रिकेट पर जो छाप छोड़ी, उससे पूरा एक युग परिभाषित हुआ। धौनी चलते रहिए। फतह करने के लिए दूसरे शिखर भी होंगे।

सफलतम कप्तान: गहलोत

राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि एमएस धौनी हमारे शानदार क्रिकेटरों में से रहे और भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तान भी। मेरी

उन्हें शुभकामनाएं।

अद्भुत नायक और धैर्य के प्रतिमान: योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि ...

विलक्षण प्रतिभा संपन्न, अद्भुत नायक, धैर्य के प्रतिमान, भारतीय क्रिकेट जगत के जाज्वल्यमान नक्षत्र श्री

एमएस धोनी जी द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा एक युग की समाप्ति है।

आपने सदैव भारत का मान बढ़ाया है, आप युवाओं की प्रेरणा हैं।

नवीन पारी के लिए मेरी शुभेच्छाएं!

भारतवासियों को गर्व के अनगिनत मौके देने के लिए शुक्रिया: धोनी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को भविष्य के लिए अपनी शुभकमानाएं दी है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि विश्व में

एकमात्र ऐसा कैप्टन जिसने भारत को क्रिकेट के हर प्रारूप में नंबर-1 बनाया। हम भारतवासियों को गर्व के अनगिनत मौके देने के लिए शुक्रिया कैप्टन महेंद्र सिंह

धौनी। क्रिकेट के मैदान पर आपकी सफलता युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगी।

माही का फेयरवेल मैच कराने की मांग

झारखंड के मुख्‍मंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश और झारखंड को गर्व और उत्साह के अनेक क्षण देने वाले माही ने आज अंतराष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यास ले लिया। मैं

मानता हूं माही का एक फेयरवेल मैच रांची में हो जिसका गवाह पूरा विश्‍व बनेगा। BCCI से अपील करता हूं। माही का फेयरवेल मैच कराया जाए जिसकी मेजबानी

पूरा झारखंड करेगा।

छोटे शहरों और सामान्य परिवार से आने वाले उन करोड़ों युवाओं की ‘हिम्मत’ हैं धोनी: शिवराज सिंह

मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महेंद्र सिंह धौनी मात्र एक क्रिकेटर नहीं हैं, वह छोटे शहरों और सामान्य परिवार से आने वाले उन करोड़ों

युवाओं की ‘हिम्मत’ हैं, जिनमें कुछ बड़ा करने का जज्बा है। उनके जीवन से एक बात हर महत्वाकांक्षी भारतीय को सीखनी चाहिए ‘Its Never Too

Late’ Thank You Dhoni..!