ट्रक ड्राइवर सुरंग बनाकर चुराता था डीजल, चंद दिनों में खरीद डाले प्लॉट और वाहन, अब डीजल खरीदने वालों पर गिरेगी गाज

Diesel Theft Racket in Jaipur: हिंदुस्तान पेट्रोलियम ( HP ) की पाइप लाइन में सेंधमारी कर डीजल चोरी का खेल ( Fuel Stealing in Jaipur ) करीब सात महीने से चल रहा था। पुलिस की गिरफ्तार में आए डीजल चोरी गैंग ( Diesel Theft Racket in Jaipur ) का सरगना सरदार स्वर्ण सिंह ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए...