जयपुर।

यदि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में आपको हॉस्पिटल में किसी भी जानकारी के लिए इधर-उधर चक्कर नहीं लगाने होंगे। रोबोट ही आपका सब काम आसान कर देगा। अस्पताल में संबंधित डॉक्टर उपलब्ध है या नहीं, लाइफ लाइन में दवाइयां मौजूद है या नहीं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कब मिल सकेगा आदि जानकारी आने वाले समय में रोबोट ही देगा।

फिलहाल रोबोट की टेस्टिंग की जा रही है और अस्पताल के अनुसार रोबोट्स को कॉन्फिगर किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित आईटी और स्टार्टअप फेस्ट में भी रोबोट्स का ही आकर्षण ज्यादा रहा।

डीओआईटी ने खरीदे पांच रोबोट्स

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने पांच रोबोट्स खरीदे हैं। रोबोट्स पब्लिक डीलिंग वाले सरकारी कार्यालयों में लगाए जाएंगे। रोबोट्स जनता को भामाशाह से संबंधित सभी जानकारी देंगे। साथ ही पेंशनर्स को बताएंगे कि आपकी पेंशन क्यों रुकी हुई है, इसका क्या समाधान है। इन सभी जानकारियों का डेटा बेस लेकर देंगे। ये रोबोट्स 20 भाषाओं में आपसे बात भी कर सकेगा।

