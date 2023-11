पिछली हार का बदला लेने के लिए 21 सीटों पर सीधा मुकाबला

Submitted by:

जयपुरPublished: Oct 25, 2023 10:46:48 am

भाजपा और कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। अभी तक 43 सीटों पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवार घोषित हो गए हैं, जिनमें से 21 ऐसी हैं, जहां वर्ष 2018 के चुनाव में भी दोनों प्रत्याशी समान थे।

इन 21 सीटों पर 2018 में हार का सामना करने वाले उम्मीदवारों को इस बार अपनी हार का बदला लेने का मौका मिलेगा। इनमें से कुछ उम्मीदवार तो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें भाजपा या कांग्रेस के टिकट पर मौका मिला है।

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 : Direct contests on 21 seats for revenge of 2018 losses