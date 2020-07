अब सख्त हुआ निदेशालय, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

राज्य सरकार की ओर से छात्राओं ( Directorate of College Education ) के लिए शुरू की गई स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना कुछ कॉलेजों की उदासीनता से लेटलतीफी की भेंट चढ़ गई है।

जयपुर

Scooty distribution and incentive scheme : राज्य सरकार की ओर से छात्राओं ( Directorate of College Education ) के लिए शुरू की गई स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना कुछ कॉलेजों की उदासीनता से लेटलतीफी की भेंट चढ़ गई है। इस लेटलतीफी पर कॉलेज शिक्षा निदेशालय ( Directorate of College Education ) अब सख्त हो गया है। कॉलेज शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक बीएल गोयल ने साफ कर दिया है कि योजना के आवेदन पत्र लंबित रहने और पात्र छात्रा के वाद दायर करने की स्थिति में संबंधित कॉलेज प्राचार्य, प्रभारी की जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

दरअसल, सरकार ने कालीबाई भील मेधावी, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के साथ ही विधवा परित्यक्यता मुख्यमंत्री बीएड संबंल योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इसके लिए महाविद्यालयों को आवेदन पत्रों की जांच करके जिला नोडल अधिकारी के माध्यम से आयुक्तालय को फॉरवर्ड करना था। लेकिन कई कॉलेजों से तय तिथि तक आवेदन नहीं आए। अब आयुक्तालय ने छात्राओं के हित को देखते हुए एक बार फिर से पोर्टल शुरू किया है। योजनाओं के मिले आवेदन पर आक्षेप पूर्ति के लिए पोर्टल् 20 जुलाई तक, महाविद्यालयों की ओर से नोडल महाविद्यालयों को आवेदन फॉरवर्ड के लिए 25 जुलाई और नोडल महाविद्यालयों की ओर से आयुक्तालय को फॉरवर्ड के लिए 28 जुलाई तक पोर्टल खोला जाएगा। इसके बाद भी लापरवाही बरतने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।