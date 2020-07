Gehlot met with Governor,राजनीतिक गलियारों में मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर चर्चा तेज

गहलोत सरकार (Gehlot Government )में मंत्रिपरिषद विस्तार या फेरबदल (expansion of Council of Ministers )को लेकर एक बार राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।

जयपुर। गहलोत सरकार (Gehlot Government )में मंत्रिपरिषद विस्तार या फेरबदल (expansion of Council of Ministers )को लेकर एक बार राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। वजह यह बन गई कि आज सीएम अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र (Cm Gehlot met with Governor) से मिले। हालांकि अधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह सामान्य शिष्टाचार मुलाकात है लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को एक फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है। इस चर्चा को और बल तब मिल गया जब एक दर्जन से ज्यादा निर्दलीय विधायक सीएम गहलोत से मिले और उनसे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के मसलों को लेकर विचार विमर्श किया।

मंत्रियों और निर्दलीय विधायकों ने भी की मुलाकात—

मुख्यमंत्री गहलोत से आज सुबह सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित टीकाराम जूली और भजनलाल जाटव ने मुलाकात की थी और उनसे मंत्रणा भी की थी। इसके बाद गहलोत राजभवन गए और वहां राज्यपाल से मिले। बाद में निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर, संयम लोढा, लक्ष्मण मीणा सहित कुछ अन्य विधायक भी गहलोत से मिले। इससे मंत्रिपरिषद फेरबदल की चर्चा और तेज हो गई। कई विधायक अपने अपने सूत्रों से यह जानकारी जुटाने में लग गए कि वे मंत्री बन रहे है या नहीं। कई विधायक दिल्ली में भी जुगाड़ में लगे हुए है कि कैसे भी मंत्री बन जाएं।

बरकरार हैं संभावना

वैसे गहलोत सरकार में मंत्रिपरिषद फेरबदल को लेकर संभावनाएं बनी हुई है। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों में से दो को मंत्री और बाकी संसदीय सचिव बनाकर संतुष्ट किया जा सकता है। इसी तरह निर्दलीय विधायकों में से भी कई विधायकों को तोहफा मिलेगा। इसलिए सब अपने अपने हिसाब से राजनीतिक तिकड़म लगा रहे है।