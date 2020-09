राजस्थान पारदर्शिता एवं जवाबदेही कानून के प्रारूप पर चर्चा

मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ( Chief Secretary Rajiv Swaroop ) की अध्यक्षता में गठित समिति की बुधवार को शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में राजस्थान पारदर्शिता एवं जवाबदेही कानून के प्रारूप ( Draft Of Rajasthan Transparency and Accountability Act ) पर चर्चा की गई।

जयपुर

Rajasthan Transparency and Accountability Act Draft : मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ( Chief Secretary Rajiv Swaroop ) की अध्यक्षता में गठित समिति की बुधवार को शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में राजस्थान पारदर्शिता एवं जवाबदेही कानून के प्रारूप ( Draft Of Rajasthan Transparency and Accountability Act ) पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए राजस्थान लोक सेवाएं गारंटी अधिनियम ( Rajasthan Public Services Guarantee Act ) एवं सुनवाई का अधिकार अधिनियम ( Right to Hearing Act ) बनाया गया था। उन्होंने कहा कि हमें नए प्रस्तावित कानून को ज्यादा जवाबदेही, पारदर्शी और मजबूत बनाने के साथ ही प्रभावी मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण की पुख्ता व्यवस्था करने की जरूरत है, ताकि आमजन को तय समय पर लोक सेवाएं मुहैया करवाना सुनिश्चित किया जा सके। समिति के अन्य सदस्यों ने पहले से अस्तित्व में दोनों कानूनों की कमियों का आंकलन कर दूर करने और प्रभावी मॉनिटरिंग सहित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इससे पहले प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रस्तावित कानून के प्रारूप पर अब तक हुई कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण दिया।

बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह, गृह एवं परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार, राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनन्द कुमार, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत, प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अश्विनी भगत, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव, लोक सेवाएं निदेशक चित्रा गुप्ता एवं विधि विभाग के शासन सचिव हुकम सिंह राजपुरोहित उपस्थित थे।