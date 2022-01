rajasthan board of muslim waqf : वक्फ बोर्ड चेयरमैन के नाम पर हुई चर्चा

rajasthan board of muslim waqf :

मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन की कोर कमेटी की बैठक

rajasthan board of muslim waqf : मुस्लिम तन्जीमों, इदारों और बुद्धिजीवियों की अम्ब्रेला तन्जीम मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन की कोर कमेटी की आज चार दरवाजा स्थित फेडरेशन के ऑफिस में मीटिंग आयोजित की गई। यह मीटिंग राजस्थान वक्फ बोर्ड चेयरमैन के चुनाव और दरगाह कब्रिस्तान मोती डूंगरी में बनने वाले अल्पसंख्यक हाॅस्टल के मुद्दे पर आयोजित की गई। मीटिंग की अध्यक्षता फेडरेशन के संयोजक अब्दुल सलाम जौहर ने की। मीटिंग में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। यहां तय किया गया कि फेडरेशन की राय का स्पष्टता से इज़हार होना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर मांग बताई गई।

Discussion on the name of Waqf Board Chairman