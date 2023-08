नौकरियों से मोह हो रहा भंग, स्टार्टअप और बिजनेस अब पहली पसंद

Submitted by:

युवा दिवस पर राजस्थान पत्रिका सर्वे : सामने आए युवाओ की पसंद के चौंकाने वाले आंकड़े

40 फीसदी की पसंद खुद का स्टार्टअप, 30 फीसदी चाहते हैं सरकारी नौकरी

11 फीसदी ही बनना चाहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, सीए औरआईटी प्रोफेशनल

81.6 फीसदी ने कहा..तनाव के कारण रोजमर्रा के जरूरी काम भी भूल जाते हैं

58.5 फीसदी बोले....21 से 25 वर्ष आयु के बीच कर लेना चाहिए विवाह

63.5 फीसदी ने युवाओं में मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण बताया बेरोजगारी

,Youth of Ratlam not invited in Yuva Mahapanchayat