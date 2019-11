21 साल तक शिष्यों को बांटा ज्ञान, जाते हुए राशि की दान

बारिश के बाद (After the rain) सरकारी स्कूल (Government school) का मंजर देख काछेला उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक शिक्षक (teacher) ने उसे सुधारने की सोची। शिक्षक ने सेवानिवृत्त (Retired) होने पर विद्यालय विकास के लिए एक लाख रुपए दान (Donate one lakh rupees) दे गए।