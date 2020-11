कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सचिवालय में बांटे मास्क

जयपुर

शासन सचिवालय ( Government Secretariat ) में कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाकर रखने और सोशल डिस्टेंसिंग की ( wear mask and protect social distancing ) पालना करने के लिए जागरूक किया गया। सचिवालय परिसर में स्थित समस्त विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों ( officers and employees of all departments ) को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कार्मिक विभाग ( Department of Personnel ) की ओर से मास्क वितरित किए गए। इस अवसर पर कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव जयनारायण मीना, रजिस्ट्रार प्रेमसिंह एवं वरिष्ठ उप शासन सचिव प्रदीप गोयल ने सफाई कर्मियों, फायर कर्मियों, गार्डन कर्मियों सहित मौके पर उपस्थित सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को मास्क वितरित किए। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वे हर समय मास्क लगाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ अन्य जरूरी सभी आवश्यक सावधानियों पर अमल करें। इस दौरान उप रजिस्ट्रार करणी सिंह एवं नोडल अधिकारी शंकरलाल सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे।