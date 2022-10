राजस्थान का वो जिला जहां हर तीसरे दिन घर से भाग रही तीन महिलाएं

Oct 23, 2022

The district of Rajasthan where three women running away from home every third day: बदलाव कहें या फिर जवानी की दहलीज या फिर दिल—ए—नादान। राजस्थान का एक ऐसा जिला हैं जहां हर तीसरे दिन तीन महिलाएं या लड़कियां घर छोड़कर भाग रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भी 60 फीसदी वो हैं जिनकी शादी हुई है। यह अजीब लगे पर नागौर की हकीकत अब यही है। हर दो दिन में एक नाबालिग घर छोड़ रही है तो हर तीन दिन में दो युवती या महिला।

पीहर और पिता से इंकार

बालिग होने के बाद जब पुलिस ऐसे मामलों में जब महिलाओं और युवतियों को पकड़ रही है तो 80 फीसदी लड़कियां पीहर यानी पिता के घर जाने से इंकार कर रही हैं। समाजशास्त्री कहते हैं कि पहले कमाने के लिए लड़के घर से गायब होते थे लेकिन अब अपने अरमान पूरे करने के लिए घर छोड़कर भाग रही हैं।

प्यार का सुरूर, घर से कर रहा दूर असल में प्यार का झांसा, झूठे सब्जबाग के साथ नई लाइफ स्टाइल ने घरों में मुश्किलें बढ़ा दी। पिता या पति का घर छोड़ना अब सामान्य सा समझा जाने लगा है। असफल प्रेम के बदले बढ़ती आत्महत्या भी इसकी वजह है। तेजी से युवती या महिलाओं के घर से भागने के कारण परिवार पर मुसीबत काफी मामलों में तो युवती या विवाहिता को वहां से भी धोखा मिल रहा है। यह भी सामने आया कि सब कुछ अच्छा होने के वहम में घर छोड़ने वाली युवतियां या विवाहिताएं भी मुश्किलें झेल रही हैं। पिछले सात साल में यों चढ़ा ग्राफ

आधुनिकता मानें या फिर नकल, पिछले सात साल में अठारह बरस से अधिक की युवतियां और महिलाओं का घर से भागने का सिलसिला तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2016 में यह संख्या 178 थी जो बढ़ती-बढ़ती इस साल के नौ महीने में 454 तक पहुंच गई है। वर्ष 2017 में 244, वर्ष 2018 में 369, वर्ष 2019 में 387, वर्ष 2020 में 357 और वर्ष 2021 में इनकी संख्या 484 हो गई। इस पर गौर करने की बात तो यह कि कोरोना महामारी में भी इनके घर से भागने का सिलसिला जारी रहा। नाबालिग भी इसी राह पर

भले ही नाबालिग बालिकाओं की संख्या उतनी नहीं है, लेकिन राह लगभग वही है। इस साल के शुरुआती नौ महीने में सौ नाबालिग बालिकाओं ने घर छोड़ा। वर्ष 2016 में यह संख्या 47 थी, जो बढ़ती-बढ़ती इस साल के नौ महीने में सौ तक पहुंच गई है। वर्ष 2017 में 31, वर्ष 2018 में 93, वर्ष 2019 में 106, वर्ष 2020 में 93 और वर्ष 2021 में इनकी संख्या 120 हो गई। इनमें से कई प्रेम प्रसंग अथवा शादी का झांसा देकर देह शोषण/बलात्कार की शिकार हुईं। बाद में कथित प्रेमी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट तक दर्ज करवाई। गुमशुदगी 25 फीसदी कम

इस साल सितंबर तक के मामलों पर गौर करें तो नाबालिग बालिकाओं की संख्या सौ रही तो बालक मात्र 17 थे। इनमें से सोलह दस्तयाब हो गए। दूसरी ओर युवती या महिला 454 के मुकाबले युवक या पुरुष केवल 131 रहे जिनमें भी 91 वापस मिल गए। असल में इसकी एक वजह यह भी रही कि महिला या युवती की तुलना में पुरुष या युवक की गुमशुदगी दर्ज कम ही होती है। इनका कहना है गलत निर्णय हर किसी के लिए नुकसानदेह होता है। किसी के बहकावे या झांसे में आने से पहले खुद को सोचना चाहिए। सामाजिक बदलाव बेहतरी के लिए हो तो ही सुखद है, समाज या परिवार के लिए सही नहीं हो, ऐसा कदम उठाने से बचना चाहिए। राममूर्ति जोशी, एसपी नागौर पढ़ना जारी रखे