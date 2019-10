मिलावट का धंधा या बंद आंखों का खेल

Diwali 2019 : Rajasthan में Diwali Festival पर ही Adulterated Mawa की रोकथाम को लेकर Campaign चलाया जाता है। इसकी पुख्ता रोकथाम के प्रयास आज तक नहीं हुआ। नकली Mawa and Milk Cake में मिलावट को लेकर एेसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिनसे भविष्य में Serious Diseases के होने का खतरा रहता है।