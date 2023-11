विदेश में देसी दीयों से जगमग होगी दीपावली, लाखों दीपक तैयार

जयपुर. शहर की गोशालाओं में गोबर से बनाए गए इकोफ्रेंडली दीयों की मांग देश के विभिन्न शहरों के साथ ही विदेशों में भी है। इस कारण दिवाली पर दुनिया के कई देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के घर-आंगन इन दीपकों से रोशन होंगे। राजधानी से करीब 20 लाख दीये निर्यात किए गए हैं।

cow dung lamps : Diwali to be lit up with cow dung lamps, lakhs of lamps prepared