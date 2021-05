जयंती पर याद की जा रहीं पूर्व राजमाता दिवंगत Gayatri Devi, 'पोती' सांसद Diya Kumari ने भी किया 'दादी' को याद

जयपुर।

जयपुर के पूर्व राजघराने की राजमाता दिवंगत गायत्री देवी को आज उनकी जयंती पर याद किया जा रहा है। गायत्री देवी का जन्म आज ही के दिन 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। वे राजघराने से ताल्लुक रखने के बावजूद समाज सेवा करने के लिए राजनीति में भी सक्रीय रहीं। हालाँकि वे खासतौर से अपनी खूबसूरती के लिए चर्चित रहीं। उन्हें दुनिया की टॉप खूबसूरत महिलाओं की सूची में पहचान मिली थी।

इधर, गायत्री देवी की जयंती पर उनकी पोती सांसद दिया कुमारी ने भी अपनी दादी को याद करते हुए श्रद्धांजली अर्पित की है। राजसमंद से सांसद दिया कुमारी ने एक ट्वीट सन्देश जारी करते हुए लिखा, 'अपनी दादी दिवंगत राजमाता गायत्री देवी को उनकी जयंती पर याद कर रही हूँ। शिक्षा के प्रचार-प्रसार और कमज़ोर वर्ग के लोगों के उत्थान में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा।'

सांसद दिया कुमारी ने आगे लिखा, 'गायत्री देवी ने सांसद रहते हुए महिलाओं के अधिकार और उनके कल्याण से जुड़े कार्य दुनिया के लिए प्रेरणादायी हैं।

Remembering my grandmother, late H.H. Rajmata Gayatri Devi Ji on her birth anniversary.

Her invaluable contribution in promoting education and for the upliftment of the marginalized will always be remembered. pic.twitter.com/KmYnKuM1wU