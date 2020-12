CM गहलोत पर 'अटैक' कर रही BJP, पर सांसद दिया कुमारी ने जताया आभार- जानें क्यों?

जयपुर।

प्रदेश में जहां भाजपा नेता विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधा ज़बानी हमला कर रहे हैं, इस बीच भाजपा सांसद दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री का तहे दिल से आभार जताया है। दरअसल मामला जयपुर में हाथी गांव के महावतों और उनके परिवारों को सरकार की ओर से कल घोषित हुई आर्थिक मदद से जुड़ा है।

राजसमन्द से सांसद दिया कुमारी ने ट्वीट के ज़रिये मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, ‘मेरे सुझावों पर विचार करके हाथी गांव के 95 हाथियों और उनके महावत परिवारों को राहत उपायों में विस्तार देने के लिए धन्यवाद।

ये रहा ‘शुक्रिया’ का कारण

राज्य सरकार ने हाथी गांव के महावतों और उनके परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कल कुछ घोषणाएं की। दरअसल, ये तमाम घोषणाएं और कवायद कोविड-19 महामारी के कारण महावतों और उनके परिवारों की आजीविका प्रभावित होने को ध्यान में रखते हुए की गई है।

