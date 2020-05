गैस सिलेंडर को लेकर अफवाहों पर न ध्यान दें...न ही घबराएं

तेल कंपनियों ( Oil Companies Apeal ) ) का कहना है कि ( Clears ) कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का भी पालन ( Following all Instruction ) किया जा रहा है। इसलिए घबराने ( Do not Panic ) की कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने ( Not to Pay Attention on Rumors ) की अपील की गई है। ( Jaipur News )