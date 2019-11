20 वर्षीय युवती के शरीर में इतना कम खून, जीवित देखकर चिकित्सक भी हैरत में

मेडिकल साइंस (Medical science) के मुताबिक एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबीन (Hemoglobin) 12 से 17.4 ग्राम के बीच होना चाहिए, लेकिन जिले की एक युवती के शरीर में महज 1.2 ग्राम हीमोग्लोबीन पाया गया है, जिसे देखकर चिकित्सक (doctor) भी अंचभित हैं कि युवती जीवित कैसे (How does the girl survive) है।