doctors strike -आठवें दिन भी डॉक्टर्स का आंदोलन जारी,निजी अस्पताल बंद,सरकारी में दो घंटे बहिष्कार

Doctors' agitation continues even on the eighth day डिस्पेसरियों व सरकारी अस्पतालोें में सुबह 8 से 10 तक बंद ओपीडी सेवाएं

जयपुर Published: April 04, 2022 09:45:16 am

जयपुर

दौसा की चिकित्सक डॉ.अर्चना शर्मा के आत्महत्या प्रकरण को लेकर डॉक्टर्स का आंदोलन आज आठवें दिन भी जारी हैं। निजी अस्पताल आज संपूर्ण बंद रहेंगे और यहां पर ओपीडी में मरीजों को नहीं देखा जाएगा और इमरजेंसी होने पर भी भर्ती नहीं किया जा रहा है। वहीं सरकारी अस्पतालों व डिस्पेसरियों में दो घंटे का ओपीडी कार्य बहिष्कार जारी है। सोमवार को भी सुबह 8 से 10 बजे तक ओपीडी सेवा बंद रही। जिससे मरीजों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा हैं।

हालांकि रविवार को देर रात तक चली चिकित्सक संगठनों की जनरल बॉडी बैठक में चिकित्सक एकजुट नजर नहीं आए। कुछ संगठन आंदोलन को समाप्त करने की पैरवी करते रहे तो कुछ आंदोलन के पक्ष में नजर आए।

बैठक के बाद जयपुर मेडिकल एसो.संगठन के डॉ.अनुराग धाकड़ ने आंदोलन समाप्ति का ऐलान किया। लेकिन रात से ही डॉक्टर्स ने क्रमिक आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब आंदोलन की आगे की रुपरेखा तय करने के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के जेएमए में चिकित्सक संगठनों की सुबह 10 बजे से फिर जनरल बॉडी की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले डॉक्टर्स एसएमएस मेडिकल कॉलेज में कल होने वाले आइपीडी टावर के शिलान्यास कार्यक्रम और दो दिवसीय मेडिफेस्ट का बहिष्कार करने का निर्णय ले चुके हैं।

अरिस्दा राज्य,एमपीएस, जार्ड, आइएमए,एमसीटीआर,डेंटल एसो.आंदोलन ने आंदोलन से जुड़े रहने का ऐलान किया है। इन संगठन से जुड़े डॉक्टर्स भी दो घंटे के कार्य बहिष्कार पर हैं।

दबाव में दिलवा रहे बयान

प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसायटी के सचिव डॉ.विजय कपूर ने कहा कि निजी अस्पतालों में आज संपूर्ण बंद है। पहले आइएमए से आंदोलन समाप्त करने का दबाव में पत्र जारी करवाया गया। लेकिन आइएमए आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अब जेएमए के डॉ.अनुराग पर दबाव में आंदोलन समाप्त करने का बयान जारी करवाया गया है। कोई संगठन आंदोलन छोड़ कर नहीं गया हैं। रविवार रात को तीन डॉक्टर्स अनशन पर बैठे थे। आज भी डॉक्टर्स आमरण अनशन पर है।

अरिस्दा राज्य के अध्यक्ष डॉ. अजय चौधरी ने कहा है कि दो घंटे ओपीडी का कार्य बहिष्कार रखा गया है। आइपीडी,आइसीयू,लेबर रूम,इमरजेंसी सेवाएं सरकारी अस्पतालों में यथावत जारी रहेगी।

