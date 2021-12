Tablinton 2022: डॉक्टर्स खेलेंगे गेम, टक्कर का होगा मुकाबला

Tablinton 2022: डॉक्टर्स की टीमों का हुआ ऑक्शन

Tablinton 2022: जयपुर में 12 से 30 जनवरी तक डॉक्टर्स में गेम्स का महामुकाबला टेबलिंटन का आयोजन होगा। इससे पहले टीमों के गठन के लिए आईपीएल की तर्ज पर डॉक्टर खिलाड़ियों का ऑक्शन हुआ। जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसायटी की ओर से आयोजित होने वाले टेबलिंटन के इस सातवें संस्करण में डॉक्टर्स के साथ उनके फैमिली मैम्बर्स भी गेम्स में शामिल होंगे। इसके लिए पुरुष, महिला एवं किड्रस वर्ग में मुकाबले होंगे। टेबलिंटन के मुख्य संयोजक डॉ. सौरभ जैन ने बताया कि सात सालों से यह आयोजन डॉक्टर्स के लिए किया जा रहा है। अपने व्यस्त काम में से वे फैमिली, फ्रेंड्रस के साथ गेम खेलें और अपनी फिटनेस का खयाल रखें, इसीलिए इस आयोजन की शुरुआत की गई। अब इस आयोजन में 500 से ज्यादा डॉक्टर्स जुड़े हैं। कोरोना काल में यह गेम्स डॉक्टर्स के मेंटल स्ट्रेस को कम करने में बड़ी मदद करेंगे। इस दौरान कैरम, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबले होंगे।

Doctors will play the game, there will be a competition of collision