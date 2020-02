मेरे सवालों से न डरें सीतारमण : राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने रोजगार के आंकड़े नहीं देने के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टिप्पणी ( Comment on Nirmala Sitaraman Statement ) पर सोमवार को कहा कि सवालों से डरने की बजाए ( Don't affraid of Questions ) उन्हें जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए रोजगार पर युवाओं को जवाब देना ( Reply to youth on Employment ) चाहिए। ( Jaipur News )