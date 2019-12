Pollution In Kabul : काबुल में प्रदूषण से 7 दिन में 17 लोगों की मौत

Pollution In Kabul : अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में प्रदूषण के स्तर में हुई वृद्धि के चलते पिछले एक सप्ताह में श्वसन संक्रमण और संबंधित स्वास्थ्य स्थितियों के कारण 17 लोगों की मौत हो गई। While Afghanistan has been struggling with plenty of sever challenges, now the air pollution has recently been recognized as deadly as war, threatening the life of thousands of the Afghans in Kabul, the capital city.