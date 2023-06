Drive without helmet : आज से बिना हेलमेट निकले तो खैर नहीं , वाहन चालकों के खिलाफ होगी शख्त कार्रवाई

जयपुरPublished: Jun 03, 2023 10:59:44 am Submitted by: MANOJ VASHISTH

जयपुर। प्रदेशभर में शनिवार को बिना हेलमेट (Drive without helmet ) के वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए सुबह नौ से शाम सात बजे तक अभियान चलाया जाएगा इस अभियान के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात ने शुक्रवार को जयपुर और जोधपुर पुलिस आयुक्त (Jaipur and Jodhpur Police Commissioner ) के साथ ही सभी जिला के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए है कि वे अपन-अपने जिले में बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों के खिलाफ (No helmet fine) अभियान चलाएं और इसकी रिपोर्ट चार जून को सुबह दस बजे तक पुलिस मुख्यालय को भेजें।