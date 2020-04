नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्कार किया,वीडियो बनाकर अब कर रहा ब्लैक मेल

जयपुर. कोल्ड डि्ंक में नशीला पदार्थ पिलाकर एक महिला (Drug raped and raped, blackmail is now making videos) के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने वीडियो क्लीप भी बना ली, जिससे अब ब्लैक मेल कर रहा है।