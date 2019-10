कुल्हाडी लेकर घर में घुसा शराबी मुखिया, गाजर—मूली की तरह इतने लोग काट दिए, मच गया गदर

Drunken man entered the house with an ax, so many people were cut..परिवार के मुखिया से बेटे ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि शराब क्यों पीकर आए हो..? बस फिर क्या था मुखिया को गुस्सा आ गया, पास ही रखी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ की डालियों पर जिस तरह से कुल्हाड़ी चलाते हैं उस तरह से परिवार वालों पर कुल्हाड़ी चलाना शुरु कर दिया। पांच ही मिनट में परिवार के तीन लोगों पर वार कर दिया।