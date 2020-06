मॉर्निंग वॉकपर गई महिलाओं को डंपर ने कुचला, एक की मौत

जयपुर.मॉर्निंग वॉक पर गई तीन महिलाओं को डंपर ने (Dumper crushed women who went to morning walker, one dead) टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो महिलाएं गम्भीर रूप से घायल हुई है।