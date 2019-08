डिप्टी CM सचिन पायलट ने जारी किए बड़े निर्देश, पूरे राजस्थान में जल्द जारी होगी नई रोड पॉलिसी

डिप्टी CM सचिन पायलट ने जारी किए बड़े निर्देश, पूरे राजस्थान में जल्द जारी होगी नई रोड पॉलिसी

New Road Policy 2019 in Rajasthan : राजस्थान में जल्द New Road Policy जारी होने वाली है। सुरक्षा की दृष्टि और सड़क व्यवस्था ( Road Network in Rajasthan ) को बेहतर ( rajasthan road status ) करने के लिए सरकार अच्छा कदम उठाने जा रही है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री Sachin Pilot ने भी निर्देश जारी किए हैं।