मैगनीज ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस और खनन पट्टे की ई-नीलामी कल

जयपुर। राज्य के माइंस विभाग ने मेजर मिनरल मैगनीज की रुपाखेडा और ताम्बेसरा खनिज ब्लॉक की कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई-नीलामी की तैयारी पूरी कर ली है। 16 अगस्त को मैगनीज के इन दोनों ब्लॉकों की ई नीलामी के लिए निविदा जारी की जाएगी। इसके साथ ही राजसमंद जिले के नेगडिया ब्लॉक में खनन पट्टे की ई नीलामी 8 सितंबर को की जाएगी।

E-auction of composite license and mining lease of manganese