पशुकल्याण पर गांधी जयंती पर होगी ई-पशुपालक चौपाल

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष ( occasion of the 150th birth anniversary of the Nation Mahatma Gandhi ) के उपलक्ष्य में बीकानेर स्थित वेटरनरी विश्वविद्यालय में ई-पशुपालक चौपाल ( e-Pashupala Chaupal ) श्रृंखला का शुभारंभ करके महात्मा गांधी और पशुकल्याण विषय पर परिचर्चा का आयोजन 2 अक्टूबर को सुबह 11 बजे किया जाएगा।