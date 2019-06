Earthquake in Rajasthan : राजस्थान के 5 जिलों में भूकंप के झटके, सहमे लोग, फैली दहशत

जयपुर।

राजस्थान में देर रात कई जिलों में देर रात भूंकप ( Earthquake in Rajasthan ) के झटके महसूस किए गए। प्रदेश के 5 जिलों से भूंकप आने की सूचना मिली है। इनमें सिरोही, पाली, डूंगरपुर, उदयपुर व कोटा शामिल हैं। हालांकि भूंकप के झटके हल्के थे जो कुछ सेकंड तक ही महसूस किए गए।

राजस्थान के साथ गुजरात के पालनपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इंस्टिट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च के अनुसार लगभग 10:31 मिनट पर गुजरात के बनासकांठा शहर में लोगों ने भूंकप के झटके महसूस किए। भूकंप की तीव्रता 4.0 ( रिक्टर स्केल )आंकी गई है।

Institute of Seismological Research (ISR): An earthquake of magnitude 4.0 struck Palanpur, Banaskantha (Gujarat) at 10:31 PM today.