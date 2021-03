नए श्रम कानूनों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा

फिक्की ( FICCI ) के चेयरमैन सुनील कुमार यादव और उपाध्यक्ष होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने कहा की नए श्रम कानूनों ( labor laws ) के क्रियान्वन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ( Ease of doing business ) में बढ़ोतरी होगी और निवेश एवं विकास ( Investment and development ) को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि नए श्रम कानून ( Labor laws ) रोजगार सृजन और इनफॉर्मल सेक्टर के लिए नए क्षितिज को बढ़ावा देंगे और निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करेंगे।