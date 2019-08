Rajya Sabha Bypolls 2019 : राजस्थान में खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए उप चुनाव की तारीख घोषित, ये रहेगा पूरा कार्यक्रम

जयपुर। Rajya Sabha Bypolls 2019 : राजस्थान में राज्यसभा उप चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। हाल ही में खाली हुई प्रदेश की राज्यसभा सीट पर उप चुनाव की तारीख का एलान ( Rajya Sabha Bypolls 2019 ) चुनाव आयोग ( Election Commission ) ने कर दिया है। चुनाव आयोग ने उप चुनाव की तिथि 26 अगस्त रखी है। बता दें कि राजस्थान के साथ ही उत्तर प्रदेश की राज्य सभा सीट पर भी चुनाव होना है।

चुनाव आयोग की तारीख के एलान के बाद 26 अगस्त को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना ( Vote Counting ) होगी। गौरतलब है कि राजस्थान की राज्यसभा सीट मदन लाल सैनी ( rajyasabha MP Madan Lal Saini ) के निधन की वजह से खाली हुई थी। ऐसे में खाली हुई सीट पर 26 अगस्त को मतदान होगा।

By-election to one Rajya Sabha seat of Uttar Pradesh and one Rajya Sabha seat of Rajasthan to be held on 26th August, counting of votes on the same day.