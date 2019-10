शिक्षा विभाग ने पूर्व मंत्री को दिया ऐसा जवाब कि 'खानी पड़ी फटकार'

शिक्षा विभाग education department of rajasthan ने पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी state congress committe के महामंत्री को नागरिक मानने से इनकार कर दिया। विभाग ने नागरिक नहीं होने का हवाला देते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम (right to information) के तहत सूचना देने से इनकार भी कर दिया।