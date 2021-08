Education Department- कार्यालय समय में सोशल मीडिया के उपयोग पर रोक

जयपुर, 16 अगस्त

शिक्षा विभाग के अधिकारी और कार्मिक (

Education Department Officers and Personnel) कार्यालय समय (office hours) में सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकेंगे (Can't use social media)। इस सबंध में शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (Education Minister Govind Singh Dotasara) ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सोमवार को शिक्षा संकुल के औचक निरीक्षण (Surprise inspection of education complex) के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि सोमवार को शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा संकुल का औचक निरीक्षण किया और जिला शिक्षा अधिकारी सहित विभिन्न कार्यालयों में व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यालय समय के दौरान कोई भी अधिकारी और कार्मिक कार्यालय कार्य के अलावा किसी अन्य काम के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करेंगे। यह आदेश आज से ही लागू करने के लिए भी अधिकारियों से कहा गया है। वहीं शिक्षा संकुल की अन्य व्यवस्थाओं और कार्मिकों की उपस्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि कोविड के बाद अब जबकि कार्यालयों में शत प्रतिशत उपस्थिति के आदेश जारी कर दिए गए हैं तो ऐसे में जरूरी है कि गुड गर्वनेंस के तहत कार्यालयों की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो जिससे आमजन को परेशानी नहीं हो। उन्हेंने कहा कि विभागीय व्यवस्थाओं से वह संतुष्ट हैं,अधिकारी और कार्मिक समय से आकर अपना काम कर रहे हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के फर्नीचर को लेकर उन्होंने असतुष्टता जाहिर की। उनका कहना था कि डीईओ कार्यालय में फर्नीचर पुराना है, वहां बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में स्टेट ओपन में एक स्टोर रूम बनाया जाएगा जहां पुराने फर्नीचर को शिफ्ट किया जाएगा जिससे यहां बैठने के लिए उचित व्यवस्था हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यह सब गुड गर्वनेंस का हिस्सा है।