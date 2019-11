शिक्षा विभाग के नवाचार शिक्षकों को ही नहीं आ रहे रास

शिक्षा विभाग (education Department) के नवाचार (Innovation) शिक्षकों और सिस्टम की लापरवाही (Negligence of teachers and system) की भेंट चढ़ रहे हैं। साल में दो बार ऑनलाइन सिस्टम (Online system) से ही शिक्षकों को स्वयं का मूल्यांकन (Teachers self assessment) प्रपत्र भरना था, लेकिन प्रदेश में 35 हजार 576 शिक्षकों ने एक भी मूल्यांकन प्रपत्र नहीं भरा है।