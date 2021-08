Education Department Transfer - वरिष्ठ शिक्षकों को तबादलों की सौगात

जयपुर, 15 अगस्त

बिना तबादला नीति (Transfer policy) को लागू किए शिक्षा विभाग (Education department) में अंतत: तबादला प्रक्रिया शुरू (transfer process begins) हो गई और राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में स्थानांतरणों पर प्रतिबन्ध में छूट को एक माह के लिए बढ़ाए जाने के आदेश किए जाने से पूर्व शिक्षा विभाग में शिक्षकों की तबादला सूची जारी की गई। अभी वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी (Transfer list of senior teachers released) की गई है जिसमें

सैकेंड ग्रेड लाइब्रेरियन, सैकेंडग्रेड पीईटी, सैकेंड सीनियर टीचर और सैकेंड ग्रेड लैब असिस्टेंट के तबादले (Transfer of Second Grade Librarian, Second Grade PET, Second Senior Teacher and Second Grade Lab Assistant) किए गए हैं। मंडल से मंडल में तो तबादले किए ही गए हैं साथ ही अंतर मंडल तबादला सूची भी जारी की गई है। जिसमें बीकानेर मंडल, जयपुर मंडल, उदयपुर मंडल, भरतपुर मंडल, कोटा मंडल, पाली मंडल के वरिष्ठ शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। यह तबादला सूची मंडलों के संयुक्त निदेशकों की ओर से जारी की गई है। जिसमें तकरीबन 1960 वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले मंडल स्तर पर किए गए हैं वहीं 2244 वरिष्ठ शिक्षकों के अंतर मंडल तबादले भी किए गए हैं।

विभागीय निर्देश के मुताबिक स्थानांतरित शिक्षकों को संबंधित विषय के पद पर ही कार्यग्रहण या कार्य मुक्त किया जा सकेगा। अन्य पद या विषय के विरूद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जाएगा। यदि स्थानांतरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा, परितयक्तता,दृष्टि हीन, दोनों पैरों से दिव्यांग, गंभीर बीमारी से ग्रसित या सेवानिवृत्ति में एक वर्ष शेष रहने की श्रेणी में आ रहा है तो कार्मिक को कार्यमुक्त या कार्यग्रहण नहीं करवाया जा सकेगा।



किस मंडल से कितने तबादले

बीकानेर मंडल: 200

अजमेर मंडल : 420

जयपुर मंडल : 372

उदयपुर मंडल : 415

भरतपुर मंडल : 218

कोटा मंडल : 195

पाली मंडल : 140

अंतर मंडल : 2244

अधिकारियों की बैठक में गाइडलाइन पर चर्चा नहीं

तबादला प्रक्रिया में तबादला नीति को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। यहां तक की पिछले दिनों अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा द्वारा शिक्षा संकुल जयपुर में शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारियों की बैठक ली गई थी, जिसमें स्थानांतरण के लिए गाइडलाइन जारी करने पर कोई चर्चा नहीं हुई।

इधर पदोन्नत प्रिंसिपल अटके

व्याख्याता और सैकंडरी स्कूल एचएम से प्रिंसिपल बनने वाले 1100 से अधिक लेक्चरर और हैडमास्टरों के काउंसलिंग की प्रक्रिया ट्रांसफर कैंप लगने से फिलहाल अटक गई है। अब यह प्रक्रिया तबादला कैंप के बाद शुरू होनी हैं, जिसमें करीब एक माह तक का समय लग सकता है।

राज्य सरकार ने 14 जुलाई से 14 अगस्त तक सभी विभागों में तबादले करने की छूट दी थी। कई विभागों ने इस अवधि में अपने कार्मिकों के तबादले कर दिए लेकिन शिक्षा विभाग ने 19 से 22 जुलाई तक केवल वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इस दौरान बीस हजार से अधिक आवेदन जमा हुए थे।