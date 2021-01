90 निकायों में चुनावी तस्वीर हुई साफ , चुनावी मैदान में कुल 9930 उम्मीदवार

प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में मंगलवार को नाम वापसी के बाद चुनाव ( elections in 90 bodies of 20 districts of the state ) लड़ने वाले उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है।