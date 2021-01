20 जिलों की 90 नगर निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित

राज्य निर्वाचन आयोग ( State Election Commission ) ने 20 जिलों के नगरीय निकायों के लिए चुनाव ( elections for the urban bodies of 20 districts ) का कार्यक्रम जारी कर दिया है।