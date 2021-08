सहकारी बैंकों में गबन-29 केंद्रीय सहकारी बैंकों का होगा निरीक्षण

जयपुर, 1 अगस्त

प्रदेश के कुछ सहकारी बैंकों (co-operative banks) में गबन के मामले सामने आने के बाद सहकारिता विभाग (cooperative Department) ने इन बैंकों पर शिंकजा कसने का निर्णय लिया है और इसी के तहत अब अगले दो माह तक प्रदेश के 29 सहकारी बैंकों का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण का अधिकारी सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक के अधिकारी (Officials of the Department of Cooperation and Apex Bank) करेंगे। अगस्त और सितंबर में 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों (central co-operative banks) के निरीक्षण (inspection) के लिए विभाग और अपेक्स बैंक के अधिकारियों के 10 संयुक्त निरीक्षण दल गठित किए गए हैं। निरीक्षण दल 2 अगस्त से इन बैंकों का निरीक्षण कर रिपोर्ट रजिस्ट्रार कार्यालय (registrar office) को देंगे।

इसलिए पड़ी निरीक्षण की जरूरत

विभागीय सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के कुछ सहकारी बैंकों में गबन के मामले सामने आए हैं तो कुछ बैंकों की कार्यप्रणाली को लेकर कई जगह से शिकायत भी प्राप्त हुई है। बैंकों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाया जा सके साथ ही किसानों से जुड़े निर्णयों की क्रियान्विति बेहतर ढंग से हो सके इसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। 10 टीमों में विभाग और बैंक के 30 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

निरीक्षण के दौरान रखी जाएगी इन पर नजर

तीन सदस्य निरीक्षण दल एक केन्द्रीय सहकारी बैंक में 5 दिन निरीक्षण करेगा। बैंक निरीक्षण के साथ एक ग्राम सेवा सहकारी समिति तथा बैंक की एक शाखा का भी निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान दल वितरित ऋण राशि और ब्याज अनुदान पेटे राशि का पुनभर्रण, ऑडिट की स्थिति, खातों का मिलान व अंतर संबंधी विवरण, बीमा की स्थिति, विभिन्न मदों में व्यय तथा विभाग व बैंक से जाने वाले परिपत्रों एवं दिशा.निर्देशों की पालना की स्थिति को बारीकी से देखेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय सहकारी बैंकों की हिस्सा पूंजी, कोष प्रबंधन, विनियोग, अमानतें, बैंकिंग व सोसायटी अधिनियम की पालना, उधार, ऋण अग्रिम, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की स्थिति, मांग, वसूली व बकाया की स्थिति, एनपीए, सीआर एआर, लेखाकन प्रणाली, कम्प्यूटराइजेशन की स्थिति,ऋण वितरण की स्थिति सहित अन्य बिन्दुओं को ध्यान में रखकर निरीक्षण किया जाएगा। इस बारे में विस्तृत दिशा.निर्देश टीम सदस्यों को दिए जा चुके हैं।

इनका कहना है,

अगस्त.सितम्बर में 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के निरीक्षण के लिए विभाग और अपेक्स बैंक के अधिकारियों के 10 संयुक्त निरीक्षण दल गठित किए गए हैं। निरीक्षण दल 2 अगस्त से 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों का निरीक्षण कर रिपोर्ट रजिस्ट्रार कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

मुक्तानंद अग्रवाल, रजिस्ट्रार

सहकारिता विभाग