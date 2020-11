कर्मचारी महासंघ ने किया 107 विधायकों का घेराव

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ( The Akhil Rajasthan State Employees' Joint Federation ) ने वेतन कटौती वापस लेने, बोनस की घोषणा ( announcement of bonuses ) करने के साथ मार्च में स्थगित किए गए वेतन का भुगतान ( payment of salaries postponed in March ) करने की मांग को लेकर रविवार को राज्य में अलग अलग स्थानों पर विधायकों का घेराव कर एवं मिलकर उनके सामने अपनी बात रखी।