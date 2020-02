ऊर्जा मंत्री ने बिजली दर बढ़ोतरी के लिए भाजपा के कुप्रबंधन को ठहराया जिम्मेदार

(Energy Minister )ऊर्जा मंत्री बी.डी.कल्ला ने सोमवार को विधानसभा में (Electric terrif hike) बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए (former BJP Govt) पिछली भाजपा सरकार के(mismangement) कुप्रबंधन को (Liable) जिम्मेदार ठहराते हुए (Lower then other states) अन्य राज्यों के मुकाबले कम बताया है।