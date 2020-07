अंग्रेजी माध्यम स्कूलों ने बढ़ाई हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की मुश्किलें

शिक्षा विभाग ( Department of Education ) की ओर से राज्य में इस साल शुरू किए गए अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल ( Mahatma Gandhi School of English medium ) और अंग्रेजी माध्यम के अन्य संचालित स्कूलों ने हिंदी माध्यम में पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

जयपुर/आशीष शर्मा

Mahatma Gandhi School of English medium : शिक्षा विभाग ( Department of Education ) की ओर से राज्य में इस साल शुरू किए गए अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल ( Mahatma Gandhi School of English medium ) और अंग्रेजी माध्यम के अन्य संचालित स्कूलों ने हिंदी माध्यम में पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नजदीक के स्कूल में दाखिला दिलवाने के आदेश दिए हैं। ऐसे में इन विद्यार्थियों को स्कूल बदलना होगा। ये आदेश उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो अभी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पहले से ही पढ़ रहे हैं। अगर ये विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में आगे की पढ़ाई करना चाहेंगे तो इन्हें उसी स्कूल में नियमित कर दिया जाएगा।

दरअसल, राज्य में इस साल नवस्थापित 167 अंग्रेजी माध्यम सरकारी स्कूलों के साथ अन्य संचालित अंग्रेजी माध्यम के राजकीय स्कूलों में प्रवेश के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इन स्कूलों में पहली से पांचवी कक्षा तक प्रत्येक के कक्षा के लिए 30 जबकि पांचवी से आठवीं तक प्रत्येक कक्षा के लिए 35 विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित की गई है। नए शैक्षणिक सत्र में पहली से आठवीं तक पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में होगी, जबकि कक्षा 9 से 12 की कक्षाएं हिंदी माध्यम में ही चलेंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू होगी और 30 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन मिलने पर लॉटरी निकाल कर प्रवेश दिया जाएगा। स्कूल में पूर्व से अध्ययनरत आठवीं तक के विद्यार्थियों से पूछा जाएगा कि वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं या नहीं। अगर कोई विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ना चाहेगा तो उसे नजदीकी सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया जाएगा। आवेदन के बाद 31 जुलाई को स्कूलों को अपने नोटिस बोर्ड पर मिले आवेदनों की सूचना चस्पा करनी होगी। 2 अगस्त को प्रवेश लॉटरी निकाली जाएगी। स्कूलों को 4 अगस्त को नव प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी होगी। इन सभी स्कूलों में 5 अगस्त से कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।